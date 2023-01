Un uomo e una donna, 44 anni lei e 52 anni lui, sono stati trovati morti nella villa alla periferia di Trani (Bat) in cui vivevano. Lei è stata colpita con alcune coltellate, lui impiccato in giardino. Secondo le prime ipotesi investigative l’uomo avrebbe ucciso la donna e poi si sarebbe suicidato. Indagano i carabinieri.

