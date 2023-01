Il dottor Aurelio Costa è il nuovo Direttore della struttura complessa di Chirurgia generale ad indirizzo oncologico. Il dottor Gaetano Napoli è il nuovo direttore di Chirurgia toracica. Due profili esperti e di altissimo livello. Il primo arriva dalla Toscana, con specializzazione su colon-retto, fegato e pancreas. Il secondo, già al servizio dell’Istituto, ha operato in prevalenza su polmoni e addome. In due hanno eseguito oltre 15 mila interventi. Insieme rafforzeranno l’offerta sanitaria del ‘Giovanni Paolo II’.

“Conclusi i concorsi, firmati i contratti, – afferma il direttore generale Alessandro Delle Donne – siamo pronti a rilanciare la chirurgia oncologica del nostro Istituto che, a pari dell’oncologia medica, mira a diventare punto di riferimento per i pazienti pugliesi e non solo. L’obiettivo per l’anno appena iniziato non è tanto quello di aumentare il numero delle sedute di sala operatoria quanto quello di rendere gli interventi sempre più efficaci, tecnologici e quindi meno invasivi per il paziente. All’investimento sul capitale umano, che ci vedrà impegnati in un vasto piano di concorsi e assunzioni, si affianca infatti l’investimento sulla dotazione tecnologica da portare in sala operatoria e in terapia intensiva, per la quale possiamo contare sui fondi del PNRR. È attraverso questi strumenti che contiamo di invertire il trend della mobilità passiva”.

Per il presidente del Comitato il presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto Gero Grassi si tratta “di un tassello fondamentale per il rilancio del nostro Istituto”.

Soddisfatto anche il presidente della giunta regionale pugliese Michele Emiliano. “L’Istituto tumori diventa sempre più centrale nella rete oncologica pugliese. Condivido appieno il piano che il Direttore Generale ha presentato alla Regione. L’obiettivo è quello di avere in casa le più alte professionalità in campo oncologico – come è dimostrato con l’arrivo dei due nuovi direttori – per limitare i viaggi fuori regione e soprattutto limitare i disagi dei nostri pazienti, che sono al centro di ogni nostra politica in materia di salute pubblica”.



AURELIO COSTA

59 anni, pisano, Costa è stato direttore del dipartimento delle specialità chirurgiche dell’Azienda USL Toscana Nord-Ovest e della Azienda USL Toscana Sud.Est, dirigente della struttura complessa dell’unità operativa di chirurgia dell’ospedale “Lotti” di Pontedera, nel Pisano. Il campo di principale interesse clinico-scientifico del dottor Costa è sempre stato quello di tutta la chirurgia addominale, del sistema digestivo superiore e inferiore. Attualmente si occupa principalmente di chirurgia oncologica maggiore addominale (in particolare: tumori di colon-retto, pancreas, fegato, vie biliari, esofago, stomaco, rene, surrene, vie urinarie, utero, ovaie, milza e linfonodi) sia con tecnica tradizionale, che laparoscopica trattando circa il 70% della suddetta patologia con tecniche mini-invasive avanzate in perfetta sintonia con l’evoluzione tecnologica. Ulteriormente il dottor Costa ha perfezionato tecniche di chirurgia mini-invasiva toracica (resezioni polmonari), e registra numerosi interventi di chirurgia del collo in particolare per il trattamento della patologia tiroidea e paratiroidea.

È autore di oltre 80 articoli su rivista e di altrettante comunicazioni a congressi nazionali e internazionali.

GAETANO NAPOLI

Il dottor Napoli, 65 anni, specialista in Chirurgia Toracica, ha eseguito circa 7mila interventi di chirurgia toracica. Dal settembre 2017 è Dirigente Medico responsabile della struttura semplice di Chirurgia toracica Mini-invasiva dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, e vicedirettore della Unità operativa complessa di Chirurgia Toracica dello stesso Istituto. Napoli esegue in media 400 interventi all’anno e predilige un approccio mini invasivo (VATS) sia per le procedure di chirurgia toracica maggiore che minore e per patololgie degli organi mediastinici.

Tra le procedure chirurgiche eseguite in sala operatoria riportiamo: resezioni polmonari maggiori semplici e allargate, resezioni polmonari minori (segmentectomie, wedge resection e resezioni polmonari atipiche), resezioni polmonari maggiori con sleeve bronchiali e vascolari e broncoplastiche, interventi sulla pleura (pleurectomie/decorticazioni), interventi sulla parete toracica, interventi sul pericardio (pericardiectomie e finestra pleuropericardica), interventi sul diaframma (relaxatio, ernie diaframmatiche), toracoplastiche e toracomioplastiche, chirurgia toracica non oncologica mini invasiva e video assistita, procedure diagnostiche invasive (Mediastinoscopia e video toracoscopie diagnostiche), interventi funzionali (simpaticectomie toraciche per l’iperidrosi) Broncoscopie rigide diagnostiche e operative (trattamenti laser e stenting), interventi sulla trachea (tracheotomie e riparazioni della trachea).