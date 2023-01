Il 25, 26 e 28 gennaio 2023, la “Città dei Trulli” ospiterà, presso Casa Alberobello – Casa delle Arti e Cultura, gli Stati Generali del Turismo e della Cultura, che saranno un momento di confronto fondamentale per avviare un processo di creazione condivisa del Piano Strategico del Turismo (PST) per Alberobello e per il Territorio. Durante la tre giorni, le Istituzioni, gli enti locali e gli Operatori del settore saranno invitati a discutere programmaticamente sulla visione, gli obiettivi di sviluppo e le strategie alla base dei Piani d’Azione per il triennio 2023-2027.

“Gli Stati Generali del Turismo e della Cultura intendono rappresentare una nuova forma di dialogo tra il territorio e la Città – ha spiegato il Sindaco De Carlo – una conferenza programmatica cittadina, un momento di riflessione e confronto tra le parti, che Alberobello si concede per parlare di turismo e cultura e darsi una nuova visione”. L’evento, voluto da Francesco De Carlo, Sindaco di Alberobello, Valeria Sabatelli, Assessora con delega alla Cultura e Alessandro Paiano, Assessore con delega al Turismo sostenibile, e organizzato dal Comune di Alberobello, prevede un’agenda ricca e intensa. I temi oggetto di confronto variano dalla governance, alla formazione professionale, dallo sviluppo occupazionale fino ai trend di gradimento quali: ospiti (outdoor), turismo lento (slow tourism), turismo accessibile e turismo enogastronomico. In ultimo, ma non meno importante, il tema relativo a come coniugare l’accoglienza degli ospiti visitatori con le esigenze dei cittadini residenti.

Il programma prevede:

25 gennaio 2023

Dalle ore 9:30 – registrazione partecipanti

Apertura lavori, saluti e interventi istituzionali

Ore 10:00 – “Il Turismo e la Cultura: valorizzazione di territori, strategie, sostenibilità e digitalizzazione”

Ore 16:00 – Tavola rotonda | “Il Turismo in Puglia e in Valle d’Itria: stato dell’arte e prospettive”

26 gennaio 2023

Dalle ore 9:30 – registrazione partecipanti

Mattino ore 10:00 e pomeriggio ore 16:00 – Percorso partecipato con tavoli di lavoro tematici per la

redazione del documento preliminare al Piano Strategico del Turismo (PST) con il diretto

coinvolgimento di Associazioni, Esperti e Operatori del settore turistico.

28 gennaio 2023

Dalle ore 9:30 – registrazione partecipanti

Ore 10:00 – apertura lavori

Presentazione del documento preliminare al Piano Strategico del Turismo del Comune di Alberobello.

Confronto aperto con operatori e cittadini.

Conclusioni e saluti finali

