Sabato 21 e domenica 22 gennaio all’auditorium Moscati di Bari, all’interno della rassegna

itinerante promossa dal teatro Duse, sarà proposto lo spettacolo “Varietà – poker di risate” di e con Luca Mastrolitti, insieme a Mary Triggiano, Antonella Boccasile e Massimino de Febe.

Verrà messo in scena un omaggio al mondo dell’avanspettacolo che vede al centro della trama una compagnia intenta nel rappresentare i classici del teatro. Questo lavoro, ricco di richiami ai grandi personaggi dello spettacolo, riprende la tradizione teatrale locale proposta da Lino Banfi, ai suoi esordi, da Pippo Volpe in tutto il suo illustre percorso artistico e attualmente anche da Nico Maretti, nomi altisonanti del cabaret classico. “Questo spettacolo – spiega il regista, autore e attore Luca Mastrolitti – nasce con l’idea di far divertire il pubblico, facendolo ridere per un’ora, dall’inizio alla fine. Sono un grande appassionato di questo genere di comicità e ho voluto riversare tutta la mia passione in questo spettacolo, che definisco work in progress, nel senso che a ogni replica aggiungo elementi nuovi”.

Sul palco, in questa occasione, oltre alla coppia Mastrolitti – Triggiano, protagonisti dei precedenti appuntamenti, ci saranno altri due attori, Boccasile e de Febe, oltre a un corpo di ballo formato da Adriana Camposeo e Sabrina Biallo, che danzeranno sulle coreografie di Azzurra Di Gioia. Tutti saranno vestiti con camicia bianca e pantaloni neri, per richiamare l’attenzione allo spettacolo “A me gli occhi, please” del celebre Gigi Proietti e rendere omaggio anche alla sua importante figura artistica.

“Ho voluto arricchire lo spettacolo con nuova esperienza e nuova voglia di mettersi in gioco.

L’aumento del cast propone certamente nuovi sketch con tempi comici più serrati, che certamente appassionerà il pubblico. Durante le prove noi ci siamo divertiti molto”. Lo spettacolo, che avrà inizio sabato alle 21 e domenica alle 20, rientra nella rassegna promossa dal Teatro Duse, storica location culturale di Bari diretto da Mia Fanelli, che propone spettacoli in giro nella città, in attesa di riaprire il teatro nella sua nuova sede.

