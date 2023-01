Il picco influenzale in Puglia è stato superato e i contagi nell’ultima settimana hanno cominciato a calare. Secondo il monitoraggio di Influnet, la rete dei medici sentinella, nella settimana dal 9 al 15 gennaio ci sono stati 654 nuovi casi contro i 1.291 di una settimana fa, circa la metà. Nella fascia dai 0 ai 4 anni l’incidenza è ancora elevata ma in diminuzione, essendo passata da 35, 42 casi ogni mille assistiti a 29,73; mentre nella fascia 5-14 anni l’incidenza è stabili, è passata da 17,38 a 17,12. Tra gli adulti trend in riduzione: si è passati da 12,09 casi ogni mille assistiti a 7,22; mentre tra gli over 65 l’incidenza si ferma a 4,04 contro i 7,09 casi di sette giorni prima.

