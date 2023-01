Nuova allerta meteo in Puglia per precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. L’allerta gialla riguarda esclusivamente il Salento dalle 8 di domani, 22 gennaio, per le successive 12 ore.

Il maltempo sta interessando un po’ tutta Italia. Allerte sono state emesse anche su Abruzzo Marche, Molise, Basilicata e Calabria e su settori di Emilia Romagna, Umbria, Campania e Puglia. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.