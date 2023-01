Nessuna tregua dal maltempo in Puglia, dopo la pioggia costante della giornata di ieri, in seguito alla quale si sono registrati diversi disagi, è infatti prevista ancora allerta gialla su tutta la Regione, almeno sino a domani.

In particolare, secondo quanto diramato nell’ultimo bollettino della Protezione Civile, a partire dalle 16 di oggi e per le successive 8 ore sono in arrivo precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Inoltre, segnala la Protezione Civile, è “possibile un incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua”.

A partire da mezzanotte e per le successive 20 ore, dunque nella giornata del 27 gennaio, sono in arrivo precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, con possibile incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua e possibile sfioro dalla diga di Occhito sul fiume Fortore e dalla diga di Capaccio sul torrente Celone. Allerta arancine dunque, sulla zona del Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle.

