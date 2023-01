L’Adoc Puglia scende per le strade per affermare un corretto e consapevole consumo nel periodo delle vendite di fine stagione. Proseguono infatti, su tutto il territorio nazionale, le iniziative promosse dall’associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori) per rendere sempre più leggibili e trasparenti le proposte sulle vendite di fine stagione: dai capi di abbigliamento e calzature agli indumenti personali. Senza tralasciare altri prodotti utili e indispensabili.

“Gli appuntamenti programmati in tutta Italia – sottolinea Giulia Procino, presidente dell’Adoc Puglia – sono finalizzati a tutelare e a rendere più consapevoli i consumatori in questa difficile fase economica che vede gli stessi in affanno per le diverse speculazioni messe in circolazione in una moltitudine di settori, dal caro benzina ed energia all’inflazione che influisce sugli alimenti, e per i quali, al di là delle manovre tese a recuperare provvigioni e dividenti da parte delle multinazionali, c’è anche gente o aziende di piccole dimensioni che hanno imboccato la strada nella quale tira il vento, portando l’acqua al proprio mulino. Senza comprendere che proseguendo su questa strada nessuno va da nessuna parte, ovvero che non è una soluzione buona per nessuno, se non per un breve periodo” – ha concluso.

Proprio per queste ragioni, l’Adoc Puglia, per sabato 28 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, allestirà e presiederà un gazebo posizionato in via Argiro, angolo via Dante; ovvero un riferimento visibile e di comunicazione per indicare e riaffermare il metodo di un corretto e consapevole consumo durante il periodo dei saldi. In quella sede, infatti, saranno esposte locandine che riproporranno il decalogo per non cadere in truffe o speculazioni che sottolineano metodi di vendita scorretta.

Foto repertorio

