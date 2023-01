Il teatro Purgatorio questa sera e domani aprirà regolarmente. A tempi di record l’Enel è riuscita a ripristinare la corrente elettrica e i vigili del fuoco a mettere in sicurezza la strada. Dopo il crollo di questa mattina in via Pietrocola di alcuni muri perimetrali di un edificio abbandonato.

Sono state travolte due auto, appartenenti a Nicola Pignataro, proprietario del Purgatorio. “Meno male come è andata, abbiamo avuto tanta paura – racconta – perché se al momento del crollo fossero passati da lì un pedone o anche un’auto in transito, poteva succedere una tragedia. Ringraziamo i vigili del fuoco e l’Enel che hanno ripristinato il tutto a tempi di record. Oggi e domani quindi possiamo aprire e lo spettacolo “Ultimo tango a Japigia” si terrà”.

