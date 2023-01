Il Consiglio comunale ha dato il via libera alla delibera per la variante urbanistica e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, necessari per costruire il nuovo park and ride in via Scopelliti nel rione Libertà. Il progetto da due milioni e mezzo di euro prevede la realizzazione di un parcheggio attrezzato che disporrà di circa 750 posti auto, 20 per disabili e stalli per ciclomotori. Sarà fruibile da due ingressi, su via Scopelliti e su via Tommaso Fiore, dove un’unica uscita permetterà al flusso veicolare di immettersi nella rotatoria di via Tommaso Fiore senza particolari impedimenti. La progettazione sarà eseguita secondo i più moderni standard con pavimentazione drenante e fasce di alberature centrali. Sul modello del park and ride di Largo Due Giugno. La stessa area sarà utilizzata per il mercato settimanale del lunedì, che si sposterà da via Portoghese.

A richiedere il trasferimento da via Portoghese a via Tommaso Fiore sono stati gli stessi ambulanti, che da anni lamentavano un drastico calo negli affari. La previsione del Comune è di riuscire a mandare in gara il progetto entro l’estate del 2023 per cantierizzarlo per la fine del prossimo anno.

“Entro il 2023 partirà la gara per i lavori del nuovo park&ride Adriatico e del nuovo mercato del lunedì – ha detto il sindaco Antonio Decaro – Questo sarà il quarto park&ride della città, un altro pezzo importante nella strategia che ci vede impegnati nel ridurre la presenza delle automobili nel centro cittadino per respirare aria più pulita”.

Intanto sono iniziati i lavori sull’ex palazzo della Telecom che affaccia su via Scopelliti: qui saranno realizzati appartamenti ma una parte del suolo sarà ceduta al Comune proprio per il park and ride.

