E’ partito oggi il nuovo servizio di bike sharing. Ma non ancora a pieno regime. In mattinata erano a disposizione dei cittadini poco più che una decina di biciclette, ma quando il servizio sarà pienamente operativo saranno 200 i mezzi utilizzabili in città. Nella prime ore della giornata erano vuoti, e quindi senza bici disponibili, gli stalli di piazza Diaz, Pane e Pomodoro e parco due giugno e molte altre stazioni. Nessuna bici era prenotabile nel quartiere murattiano. Il Comune assicura però che nel corso della giornata saranno messe a disposizione dei cittadini altre bici e il servizio solo nelle prossime ore sarà a pieno regime. Sono 50 le stazioni distribuite in città. Entro la fine del 2023 si aggiungeranno altre 130 bici, ma la flotta sarà completa entro sette anni dall’avvio con 730 mezzi.

Nella giornata di oggi (fino alle 16) si sono registrati 1635 utenti. La società Vaimoo ha coperto 15 stazioni con 41 bici che a fine giornata diventeranno tra le 60 e le 80. In totale – sempre dato fino alle 16 – sono stati effettuati 30 noleggi e 90 abbonamenti.

Le modalità d’utilizzo del servizio di bike sharing sono abbastanza immediate e intuitive: è necessario scaricare l’app Vaimmo service e tramite questa con la mappa si può cercare la stazione più vicina. Una volta raggiunta si potrà sbloccare la bici desiderata (riconoscibile dalle luci verdi sulla piattaforma del manubrio), avviando così il servizio. Per poter usufruire del servizio di bike sharing è obbligatorio sottoscrivere, tramite app, uno dei seguenti “bikepass” disponibili (abbonamenti periodici che consentono lo sblocco delle biciclette): bikepass giornaliero: 1.80 €

bikepass settimanale: 4.80 €

bikepass mensile (durata 30 giorni): 8.80 €

bikepass annuale: 24.50 €. Inoltre, per ogni corsa sarà applicata una tariffazione specifica: il costo del noleggio varia a seconda della tipologia del mezzo: bicicletta tradizionale: – tariffa prima mezz’ora: 0,00 € – tariffa seconda mezz’ora: 0,45 € – tariffa terza mezz’ora: 0,45 € – tariffa quarta mezz’ora: 0,45 € – tariffa quinta mezz’ora: 0,45 € – tariffa sesta mezz’ora: 0,45€ – tariffa per ogni ora successiva alla sesta mezz’ora: 2,80 €. bicicletta elettrica: – tariffa prima mezz’ora: 0,50 € – tariffa seconda mezz’ora: 0,45 € – tariffa terza mezz’ora: 0,45 € – tariffa quarta mezz’ora: 0,90 € – tariffa quinta mezz’ora: 0,90 € – tariffa sesta mezz’ora: 1,40 € – tariffa per ogni ora successiva alla sesta mezz’ora: 2,80 €. Si ricorda che le stazioni del bike sharing sono attualmente 50 e che, con l’entrata a regime del servizio, saranno complessivamente 120. Le biciclette previste per la dotazione delle prime stazioni sono 200 (100 tradizionali e altrettante elettriche), cui seguiranno ulteriori 130 mezzi entro il 29 settembre, per arrivare alla disponibilità di una flotta complessiva di 730 mezzi entro sette anni dall’avvio del servizio. In totale la dotazione di mezzi, in sette anni, conterà 525 bici tradizionali e 205 elettriche. Le prime cinquanta stazioni sono così dislocate sul territorio cittadino: via Pietro Sette piazza dei Papi III. palazzo di Giustizia piazza Aldo Moro piazza Umberto piazza Massari VII. corso Mazzini VIII. via Timavo via Lucarelli corso Vittorio Emanuele II – Gironda Politecnico di Bari, via Orabona XII. cimitero monumentale XIII. sede della Prefettura XIV. park & ride Vittorio Veneto sede Regione Puglia XVI. via Pappacena XVII. Torre Quetta XVIII. via Camillo Rosalba XIX. Chiesa Russa piazza Diaz XXI. corso Cavour – via Dante XXII. parco 2 Giugno – viale Einaudi XXIII. park & ride 2 Giugno XXIV. piazza Cesare Battisti XXV. piazza Garibaldi – corso Vittorio Emanuele II XXVI. via Argiro XXVII. teatro Petruzzelli XXVIII. spiaggia Pane e pomodoro XXIX. C.U.S. Bari XXX. Politecnico – ingresso via Amendola XXXI. Camera di commercio – corso Cavour XXXII. extramurale Capruzzi – viale Unità d’Italia, XXXIII. porto di Bari – varco Pizzoli XXXIV. via Sparano – via Piccinni XXXV. ingresso Monumentale della Fiera del Levante XXXVI. piazza Federico II di Svevia XXXVII. piazza Risorgimento – via Manzoni XXXVIII. ingresso Orientale della Fiera del Levante XXXIX. extramurale Capruzzi – viale Salandra sede INPS in via Putignani XLI. corso Italia – stazione metropolitana Quintino Sella XLII. ospedale Policlinico XLIII. extramurale Capruzzi – largo Sorrentino XLIV. park&ride Pane e pomodoro XLV. stazione Bari Marconi XLVI. via Enrico Toti XLVII. caserma Picca in piazzetta Sant’Antonio XLVIII. ospedale Papa Giovanni XXIII – Campus X XLIX. piazza del Ferrarese mercato di via Ravanas.

