Brutte notizie sul fronte per chi necessita del gasolio per poter far muovere la propria vettura: il prezzo del diesel potrebbe decollare tra poco, e il motivo sembra essere proprio il cambio di fonte. Ad oggi il diesel arriva attorno ai 2 euro al litro in tutta Italia, e addirittura potrebbe anche salire: il motivo è l’embargo europeo del petrolio russo. Tutta l’Unione Europea, il 5 dicembre, ha deciso di bloccare l’importazione del petrolio russo, e tutto questo ovviamente cadrà sui consumatori. La data ufficiale nella quale verrà applicato definitivamente questo blocco in essere è il 5 febbraio, poco più di una settimana di distanza.

Se infatti già con il gas abbiamo vissuto una situazione simile, ora dobbiamo prepararci a viverla anche sul carburante. L’importazione da altre zone del mondo porterà ad un aumento del costo, che sicuramente di conseguenza spingerà ancora più in alto il costo del gasolio.

