È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’apertura del kartodromo indoor a BariMax. La data dell’inaugurazione ancora non è stata svelata, ma sui social ufficiali sono state recentemente pubblicate alcune fotografie che lasciano intravedere alcuni dettagli riguardanti la struttura, situata nella sede dell’ex Mercatone Uno, viale Lorenzo Larocca.

Si tratta, in particolare, del primo katrodromo al chiuso, in Puglia. Peculiarità, tra le altre, il tracciato, che si svilupperà su due livelli per una lunghezza totale di circa 650 metri. In totale saranno circa 36 i kart a disposizione degli utenti, 26 per gli adulti e 10 per i più piccoli che dovranno però essere alti almeno un metro e trenta centimetri.

Per quanto riguarda i costi, il biglietto avrà un prezzo di 16 euro per gli adulti e 14 per i bambini e permetterà una sessione di 8 minuti. Per gruppi con sei o più persone sarà inoltre possibile prendere parte a un vero e proprio “Gran Premio”. In tal caso il prezzo subirà una maggiorazione arrivando sino a 26 euro con l’opportunità in più, rispetto al biglietto standard, di avere il diritto di usufruire di cinque minuti di giri utili per le qualifiche necessarie per stabilire l’ordine nella griglia di partenza, oltre a 10 giri totali per la gara. Per ulteriori dettagli bisognerà però attendere la prossima settimana, ad annunciarlo sono proprio i proprietari che sui social hanno dichiarato “Finalmente ci siamo, la prossima settimana ci saranno grandissime novità”.