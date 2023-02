Aprono lo sportello dell’auto e le sputano addosso. È accaduto al quartiere San Paolo, in particolare in zona piazza Europa. A raccontare l’accaduto una donna che ha voluto denunciare sui social quanto accaduto in particolare ad una sua amica.

“Questo gruppetto di ragazzini – sottolinea la donna – continua ancora ad infastidire le persone. Ieri sera una mia amica è stata aggredita. Dopo aver aperto gli sportelli della macchina, le hanno sputato addosso ripetutamente. Dobbiamo andare avanti così o chi di dovere potrebbe segnalare il problema alle autorità e fare terminare questo schifo?” – ha concluso.

Non si tratta di un caso isolato, proprio ieri un’anziana è stata vittima di un episodio simile sul bus, in particolare sulla corsa Amtab numero 13, al San Paolo. Lo scorso 8 gennaio invece, una residente del quartiere, questa volta però nella zona situata alle spalle dell’ospedale, angolo viale Europa, aveva denunciato a Borderline24 casi analoghi. La stessa, aveva infatti assistito a diversi episodi dal balcone della propria abitazione denunciando l’accaduto, ma soprattutto esortando le autorità ad intervenire con un aumento dei controlli. Richiesta quest’ultima condivisa da moltissimi residenti stanchi della situazione che vede il quartiere “prigioniero delle baby gang”.

Foto repertorio

