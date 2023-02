Nei giorni della merla, che mai come quest’anno coincidono con i giorni più freddi l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA lancia l’ennesimo accorato appello alle autorità civili e religiose perché in queste notti dove la temperatura scende in molte località abbondantemente sotto lo zero aprano chiese, palestre e altre strutture per permettere il rifugio nelle ore fredde della notte dei clochard compresi gli oltre 3mila accompagnati dai cani.

“Dall’ inizio inverno – scrivono – sono già diversi i clochard morti dal freddo nelle nostre città e che questo non è ammissibile nel 2023. Inoltre AIDAA rivolge il suo appello a tutti gli amanti degli animali che possono di lasciare aperte stalle e garage e di mettere una ciotola di cibo e di acqua per permettere il riparo dei randagi nelle ore più fredde”.

