Procede speditamente la realizzazione del porto di Marisabella. L’annuncio è di Ugo Patroni Griffi, presidente dell’Autorità portuale del Mare Adriatico Meridionale. “In questa fase, è in corso la posa in opera dei cassoni, strutture in calcestruzzo armato, funzionali alla conterminazione della colmata – spiega Griffi – In sostanza, si tratta di strutture che dettano il perimetro di quello che sarà il nuovo piazzale, per il completamento della banchina Pizzoli, con fondale di 12 metri”. Nei giorni scorsi si è tenuto un sopralluogo di Patroni Griffi e del segretario generale, Tito Vespasiani, all’impianto galleggiante dove vengono realizzati i cassoni. L’impianto riesce a produrre 2 cassoni al mese.