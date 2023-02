“In queste sere mentre torniamo a casa in attesa di ripararci dal freddo glaciale che ha avvolto la nostra città, pensiamo a chi vive e a chi lavora per strada”. A parlare è il sindaco Antonio Decaro.

“Voglio ringraziare tutti gli operatori sociali, i volontari, le associazioni e le cooperative che si stanno prendendo cura delle persone più vulnerabili – ha aggiunto -Con una coperta, una tazza di latte caldo o con il servizio di accoglienza diurna e notturna in uno dei centri attivati.In queste ore abbiamo previsto altri posti letto per accogliere chi è in difficoltà che si aggiungono a quelli già disponibili tutto l’anno nelle strutture convenzionate del welfare comunale”.

“Quello che ogni giorno cerchiamo di fare per chi vive in condizioni di fragilità, anche grazie a tantissimi cittadini che donano beni di prima necessità o il loro tempo, in questi giorni diventa ancora più importante per chi non ha niente e rischia di essere invisibile”.

