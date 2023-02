Cinque migranti hanno preso a calci violentemente una persona. A segnalarlo sulla pagina Facebook del sindaco Decaro, un utente. “Gente che cammina indifferente – scrive ancora – persone che si fermano e fissano con bocca spalancata senza chiamare nessuno. Quando arrivo e chiedo ai presenti come mai, pur passando 24 ore su 24, con il telefono in mano su applicazioni inutili al momento necessario non sono in grado di utilizzarlo, mi rendo conto che pretendere una risposta da una capra è troppo pretenzioso.

La sicurezza – prosegue – della stazione centrale ‘non può agire’ perché ‘se dovesse avvicinarsi in zona non di lavoro e farsi male perderebbe il posto. Ho fatto notare loro quanto facciano umanamente schifo. Arriva la polizia dopo un lungo inutile dialogo al telefono quando i soggetti già lontani sono ormai difficili da rintracciare, stessi soggetti – conclude – che presumo possano causare altri danni in città”.

(Foto archivio)

