E’ stato trovato senza vita questo pomeriggio in un’abitazione di viale Unità di Italia un anziano di 95 anni che viveva solo, anche se era seguito dai suoi parenti più vicini. Non si conoscono ancora le cause del decesso, ma l’uomo, disabile, aveva diversi problemi di salute. Sul posto la scientifica per gli accertamenti del caso.

