Sono cominciati da qualche giorno i lavori per l’installazione dei 26 nuovi teloni per la copertura dello stadio San Nicola. Come ha spiegato il sindaco Antonio Decaro: “Gli operai in questi giorni sono alle prese con la preparazione delle strutture ed entro la fine di febbraio vedremo le prime coperture. I lavori, che richiedono la massima attenzione e verifiche statiche speciali, andranno avanti fino alla fine di agosto.

Era doveroso portare il nostro stadio all’altezza delle ambizioni di questa squadra e di questa città – continua il sindaco – . E, seppure con un po’ di ritardo sui tempi stabiliti, ce l’abbiamo fatta. PS: abbiamo cominciato dalla curva nord perché è lì che il nostro cuore biancorosso batte più forte!”

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.