Nella mattinata di lunedì 6 Febbraio di fronte a 85 studenti si è tenuto, presso l’istituto “Gorjux” di Bari, il secondo di un ciclo di incontri sulle sostanze stupefacenti.

L’evento, promosso dall’Organizzazione di Volontariato Dico NO alla droga Puglia, è stato introdotto dalla sua Presidente, Barbara Fortunato che ha parlato con i ragazzi di quanto sia importante ricevere informazioni sulle reali conseguenze dell’uso e abuso di droghe.

Hanno arricchito la manifestazione la partecipazione della Polizia di Stato e dell’avvocato penalista Domenica Di Ciaula. Il primo degli argomenti trattati non poteva che concernere l’utilizzo della cannabis: i relatori ne hanno parlato, affrontandone le tematiche dell’impatto sociale, delle conseguenze penali, delle sanzioni amministrative connesse. Ad ogni intervento è stata associata la proiezione di video e inchieste televisive.

L’incontro è stato molto partecipato, come dimostrato dai molteplici interventi dei giovani studenti. I volontari sanno bene che “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard; per questo, da più di 10 anni Dico NO alla Droga Puglia incontra i giovani promuovendo iniziative culturali, sportive ed educative.

Ogni sforzo compiuto da ognuno dei volontari rappresenta la volontà di continuare a creare una società costituita da individui liberi dalle dipendenze, come sostiene il presidente dell’associazione, quando afferma: “Non abbiamo bisogno di sostanze stupefacenti: siamo stupefacenti di nostro!”.

