Ennesima spaccata nella notte a Bari. Questa notte a farne le spese è stato il bar Jerome di corso Cavour. La banda in azione ha spaccato la vetrina del locale e ha portato via il registratore di cassa che conteneva parte dell’incasso di ieri. Solo all’inizio della settimana un altro locale era stato danneggiato con la stessa modalità: un ristorante di sushi in piazza Umberto. Sull’episodio di questa notte indaga la polizia. (foto google map)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.