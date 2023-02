E’ corsa alle “muvt card” da 2 euro, necessarie per acquistare l’abbonamento Amtab a 20 euro. Nella giornata di ieri le tessere erano quasi del tutto esaurite e l’Amtab ne ha disposto il rifornimento già da questa mattina, per permettere a tutti gli interessati di approfittare della promozione in atto. Si può però trovare negli uffici Amtab di via Trevisani. Non sono mancati comunque i disagi da parte di chi ha cercato, nelle 15 rivendite autorizzate, la tessera obbligatoria. Alle 11 di oggi sono stati venduti 2969 abbonamenti, di cui 2227 residenti, 678 studenti e 64 over 65. Qui ulteriori informazioni.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.