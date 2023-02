Visibilmente commosso Donato Monno, fondatore e titolare della storica pizzeria barese ‘Da Donato’ ha ricevuto questa mattina dalle mani del sindaco Antonio Decaro una targa di riconoscimento per i suoi 50 di attività.

“Sono veramente orgoglioso di vedere riconosciuto il mio lavoro – ha raccontato l’imprenditore – Il segreto di questo traguardo è il sacrificio. Ho trascorso la mia vita ai tavoli sorridendo ai clienti ma rinunciando a tante cose belle e soprattutto alla mia vita privata per soddisfare la gente”.

La passione per la cucina di Donato nasce da ragazzino. “Ho fatto tanta gavetta – ha detto ancora – Da ragazzino a 15 anni facevo il garzone a Rimini. Ho aperto la mia attività a 18 anni. Rifarei tutti i sacrifici perché mi piace essere sempre al lavoro”

“Siamo qui per riconoscere e per testimoniare nel giorno di San Valentino, non solo l’amore per le persone, ma anche l’amore per la propria attività e per il proprio lavoro che Donato dimostra da tanto tempo – ha detto il sindaco Antonio Decaro – Ci sono persone che fanno parte della nostra comunità e lasciano una traccia. A nome dell’amministrazione comunale ho l’onore di consegnare questa piccola targa che è solo un piccolo segno di riconoscimento ma che per noi baresi testimonia un traguardo che la pizzeria ha raggiunto. ‘Da Donato’ è un punto di riferimento della nostra città che con professionalità e cortesia ha deliziato, e continuerà a farlo, generazioni di baresi”

La pizzeria “Da Donato”, che per molti anni è stata scelta come punto di ristoro dalla squadra calcistica della città, rappresenta un esempio significativo di imprenditoria di successo a conduzione familiare.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.