Scendono nuovamente, meno 15,3 per cento, le positività al Sars-Cov 2 rilevate nella settimana tra il 6 e il 12 febbraio. Il tasso d’incidenza si attesta a quota 38,5 casi ogni 100mila abitanti (pari a 474 casi totali) rispetto al precedente 45,5 (per 560 positività). Si rafforza così la tendenza evidenziata nelle ultime sette settimane consecutive, in cui i nuovi casi sono calati complessivamente dell’84,2 per cento e in maniera abbastanza omogenea su tutto il territorio: attualmente, infatti, 30 Comuni su 41 registrano un numero di casi settimanale pari o inferiore a 10.

La campagna vaccinale anti-Covid sino ad oggi ha erogato 3 milioni e 188.505 vaccini, di cui 1 milione e 124.067 prime dosi, 1 milione e 88.838 seconde, 840.066 terze, 130.316 quarte e 5.218 quinte dosi. I residenti baresi over 12 anni che hanno ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid sono 819.750, per una copertura che è stabilmente all’80,7%. Salgono a 107.841 i residenti, nella fascia dai 60 anni in poi, che hanno scelto di fare anche la quarta dose, pari ad una copertura vaccinale del 35%, più alta tra gli ultraottantenni (49,8%) rispetto al target dei 70-79enni (37,3%) e 60-69enni (24,7%). Negli ultimi sette giorni le vaccinazioni eseguite sfiorano le 500 unità, per cui si ribadisce l’invito alla popolazione interessata a cogliere l’opportunità – peraltro di facile accesso – di proteggersi con la somministrazione del vaccino anti-Covid.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.