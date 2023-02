“Con profonda tristezza la famiglia della Fondazione Paolo Grassi e del Festival della Valle d’Itria si unisce al cordoglio dei familiari per la grande perdita del presidente Franco Punzi, anima insostituibile di tutte le nostre attività. Informiamo, al contempo, che per espressa volontà del Presidente non ci saranno esequie pubbliche. Confidiamo nell’intima preghiera di ciascuno di voi”. Così il Festival della Valle d’Itria sui social in ricordo di Franco Punzi, scomparso nella giornata di ieri.

“A nome mio personale e di tutta la Regione Puglia, desidero esprimere il profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Punzi – dice il governatore Michele Emiliano – a lungo Sindaco di Martina Franca, e fondatore, con Paolo Grassi, dell’evento musicale che ha reso Martina Franca celebre nel mondo: il Festival della Valle d’Itria, di certo uno dei Festival di musica colta più importanti ed apprezzati d’Europa. Alla famiglia, alla Fondazione Paolo Grassi e all’intera comunità di Martina Franca le condoglianze più sentite, nella certezza che il sistema culturale e musicale pugliese saprà portare avanti e valorizzare ulteriormente la meravigliosa eredità che Franco Punzi ci lascia”. (foto festival valle d’itria)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.