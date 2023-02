Raid dei ladri nei centri di smistamento di Poste Italiane, sventato furto in diverse città, tra queste anche Bari. In particolare, la collaborazione tra Poste Italiane e le Forze dell’Ordine ha consentito ancora una volta di evitare che i ladri riuscissero a mettersi in azione. Nella notte tra sabato e domenica sono stati presi di mira Centri di lavorazione della corrispondenza e dei pacchi di Poste Italiane, tra cui il Centro di Smistamento di Bari (oltre i centri di Distribuzione di Pescara, Avellino e Roma Bravetta).

Il tentato furto di Bari è stato rilevato intorno alle 23:30 del 18 febbraio quando le segnalazioni di allarme pervenute agli operatori della Situation Room (SR) di Napoli, il centro di sorveglianza competente per territorio, hanno consentito di rilevare le immagini di due individui intenti a forzare una porta di ingresso. La segnalazione, immediatamente trasmessa ai Carabinieri, ha consentito l’intervento e la conseguente fuga dei malviventi. Il secondo episodio rilevato fa riferimento all’intrusione di due malviventi all’interno del CD di Pescara intorno alle 00:50 del 19 febbraio; in questo caso le segnalazioni di allarme giunte alla Situation Room di Roma hanno consentito di rilevare le immagini di due individui a volto coperto introdottisi all’interno della struttura.

La Polizia, immediatamente allertata, ha proceduto all’ispezione del sito confermando che l’intervento ha disturbato i malviventi e sventato il furto. Successivamente, intorno alle 02:46 nuovi allarmi provenienti dal CD di Avellino sono pervenuti agli operatori della SR di Napoli; le immagini delle telecamere di sicurezza hanno consentito di rilevare due individui e anche in questo caso i Carabinieri, subito allertati e intervenuti, hanno confermato che il tentativo di furto è stato sventato. L’ultimo evento avvenuto nella scorsa notte è relativo al CD di Roma Bravetta; gli allarmi pervenuti intorno alle 00:58 hanno consentito agli operatori della SR di Roma di rilevare le immagini di tre individui nel tentativo di introdursi nel sito. L’intervento immediato dei Carabinieri, insieme a quello della vigilanza del sito, ha indotto i malviventi alla fuga.

L’implementazione dei sistemi di sicurezza e la tempestiva ed efficace gestione degli allarmi da parte degli operatori della SR di Roma e di Napoli ancora una volta hanno consentito di contrastare gli attacchi predatori, a conferma dell’impegno di Poste Italiane per garantire standard di sicurezza sempre più elevati anche per il settore logistico, a tutela dei beni aziendali e del servizio alla clientela.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.