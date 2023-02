Scarsa illuminazione in alcune zone del quartiere e mancanza di servizi. Sono solo alcune delle motivazioni che hanno portato il consigliere comunale del gruppo Fratelli d’Italia, Michele Picaro, a presentare un’interrogazione al Comune con l’intento di trovare presto una soluzione, in particolare sul fronte illuminazione che riguarda nello specifico alcune zone che nel tempo sono diventate delle vere e proprie arterie del quartiere.

Siamo in particolare in una traversa di Via Modugno, al civico 109, e in strada torre di Brengola. La prima collega via Modugno con Strada Torre di Brengola, e la seconda offre l’accesso alla strada statale 16 bis, direzione Foggia e Bari. Il V Municipio, ed in particolare la zona 167 di Palese, spiegano in una nota i consiglieri “crescono sempre di più per numero di abitanti, dato l’elevato numero di costruzioni residenziali private edificate in questi anni, e previste ancora nel breve e medio periodo. L’edilizia privata procede a tambur battente, la popolazione cresce, ma i disservizi rimangono gli stessi. Anzi aumentano proporzionalmente. Sempre più cemento, sempre meno verde, sempre meno servizi” – evidenziano.

Nella Traversa al civico 109 di via Modugno, in particolare, l’impianto di illuminazione pubblica è totalmente assente. Un’arteria che, specificano ancora in una nota “nelle ore serali diventa davvero pericolosa, anche perché delimitata da terreni agricoli”. In Strada Torre di Brengola la pubblica illuminazione è presente invece solo per un breve tratto. E l’incrocio che precede l’accesso alla strada statale 16 bis ne è sprovvisto. Inoltre è una via a doppio senso di marcia, ed è molto stretta per tale necessità di viabilità. “Ho perso il conto delle interrogazioni e delle proposte fatte per destinare i suoli del lascito Garofalo (siti in Strada Torre di Brengola) alla realizzazione di impianti sportivi, culturali e di aggregazione, negli anni in cui facevo parte del Consiglio della I Circoscrizione di Bari – ha sottolineato Antonio Demichele, componente dell’esecutivo di Fratelli d’Italia per il V Municipio di Bari.

A queste proposte l’amministrazione Emiliano prima, e Decaro poi, sottolineano dal gruppo FdI, non hanno mai dato seguito. “Gli anni sono passati, siamo nel 2023 e siamo tornati indietro, ovvero a chiedere quantomeno i servizi essenziali per assicurare ai nostri cittadini la sicurezza che gli spetta in quanto onesti contribuenti”. Per richiedere l’installazione degli impianti di pubblica illuminazione mancanti e l’allargamento della sede stradale in Strada Torre di Brengola, in data 17 febbraio 2023, è stata presentata un’interrogazione da Michele Picaro, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. “Con le nostre richieste cerchiamo di diminuire la distanza tra cittadini e istituzioni – sottolinea Picaro – l’amministrazione comunale continua purtroppo a mostrare disinteresse nel rendere più vivibile il nostro territorio. Questo non fa che acuire il malcontento dei residenti” – conclude.

Foto Google Maps

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.