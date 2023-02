Oggi sarà possibile candidarsi per la gestione in sub concessione dei chioschi della spiaggia di Torre Quetta. Le manifestazioni di interesse, aperte a tutto il mondo del food & beverage, saranno prese in esame e valutate in base non solo alla categoria merceologica ma anche in base al progetto di attività che si intende proporre e alla politica dei prezzi da adottare. La selezione dei soggetti a cui affidare i chioschi avverrà con la massima trasparenza, facendo leva sul principio del rispetto della legalità. La commissione avrà il compito di verificare non solo la qualità dei progetti presentati, ma soprattutto l’affidabilità dei candidati, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei gestori, degli operatori e del pubblico.

In continuità con lo scorso anno la principale premessa di questo progetto è la sicurezza. Per la nuova stagione, Torre Quetta punta sulla fruibilità per diventare il luogo dell’estate barese da vivere da mattino a notte, capace di intercettare pubblico trasversale. Per fare questo l’offerta, anche dal punto di vista ristorativo, dovrà essere di qualità ma accessibile, variegata ed accattivante. Le candidature dovranno essere indirizzate a baritorrequatta@gmail.com e dovranno espressamente indicare la ragione sociale completa, il legale rappresentante dell’attività, la categoria merceologica specifica con un’idea progettuale. Nei prossimi giorni saranno emanati ulteriori note per comunicare la programmazione e gli interventi in attesa della nuova stagione che intendiamo avviare già da pasqua

