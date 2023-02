Partiranno il 24 febbraio dal molo San Nicola i lavori di rimozione delle alghe sul litorale barese. Gli interventi proseguiranno fino al 27 febbraio. Dopo le segnalazioni dei residenti sulla montagna di alghe sul lungomare, arrivano gli interventi di pulizia.

Il Comune ha emesso una ordinanza che prevede per i giorni 24 e 27 febbraio 2023, “dalle ore 22.00 alle ore 04.00 del giorno successivo e comunque fino al termine delle esigenze, il divieto di fermata sul molo San Nicola, lato destro del senso di marcia, per un tratto di metri 100 circa a partire dal lungomare sen. A. Di Crollalanza in direzione del circolo Barion”.

(Foto Facebook)

