“È in corso da parte di un gruppo di persone che effettuano lavori di ristrutturazione o di “svuota cantine” una scientifica e costante operazione abusiva e fuorilegge”. La denuncia è di un residente del Libertà, Simone Cellamare, che ha immortalato le discariche abusive nel quartiere: cumuli di rifiuti e di ingombranti vicino ai cassonetti e nel bel mezzo dei marciapiedi.

“Poiché le zone dove vengono scaricati materassi e ingombranti nel primo municipio sono sempre le stesse (via Perrone, via ricciotto Canudo, via Bovio) – spiega il residente – mi chiedo perché i controlli risultino così difficili e perché l’installazione di telecamere non venga implementata. Farne una questione di costi mi sembra fuori luogo perché il danno ai baresi, economico per il recupero, e d’immagine per la città, è sicuramente maggiore”.

