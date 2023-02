“Lolita non è passata da qui”, con questo hashtag i volontari Retake lanciano la campagna per denunciare le condizioni di alcune zone di Bari. A partire da piazza Umberto. “In questo post parliamo del vuoto a rendere e se Lolita (Lolita Lobosco ndr) passasse di lì le diremmo che gran parte degli italiani è a favore sia di un sistema cauzionale per contenitori monouso, della possibilità di avere nei negozi un’offerta di bevande con vuoto a rendere. I rifiuti sono una risorsa, non uno scarto”, scrivono i volontari.