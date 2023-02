“Sono venuto a Santo Spirito per il primo sopralluogo per verificare le recinzioni di cantiere sul lungomare e sono finito in una lezione sul pescato del giorno tra saraghi, triglie, vope e polpi. Anche questa parte del lungomare sarà oggetto di riqualificazione e questo mercato del pesce diventerà una risorsa ancora più importante per la zona. Ogni fase del cantiere sarà concordata con residenti e commercianti che vivono ogni giorno questi luoghi” , così il sindaco Antonio Decaro questa mattina durante un sopralluogo per verificare i lavori di riqualificazione del lungomare di Santo Spirito, partiti il 23 febbraio.

La prima fase di lavorazione, quella recintata giovedì, porterà alla riqualificazione della prima area nei prossimi due mesi con nuova pavimentazione e impianti. Successivamente ci si sposterà in altri due punti del lungomare dove saranno realizzate delle vasche di raccolta delle acque bianche per il trattamento, prima dello scarico in mare. Una vasca sarà situata al centro della rotonda e l’altra in una posizione laterale alle pensiline dei pescatori. Questa seconda fase dei lavori durerà altri due mesi e mezzo. Terminata la pausa estiva di agosto, il cantiere riprenderà a pieno ritmo a settembre. “In nessun caso – ha precisato l’assessore Giuseppe Galasso – avremo la chiusura al traffico della strada, salvaguarderemo le possibilità della sosta e per l’estate non avremo problemi di parcheggio perché le lavorazioni delle due vasche riguarderanno aree già interdette alla sosta. Gli unici posti che salteranno sono questi 25 dove è stata allestita ieri l’area di cantiere”.

Il Comune metterà a disposizione, grazie ad un accordo con un privato, un parcheggio a circa 200 metri di distanza dal lungomare: questa area di sosta che sarà in futuro riqualificata sul modello dei park and ride.