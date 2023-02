E’ stata presentata questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, la quarta edizione delle competizioni regionali di robotica che, quest’anno, torneranno a svolgersi in presenza il 9 e il 10 marzo nell’auditorium del plesso scolastico Verga. A presentare l’evento, i rappresentanti dell’I.C. “Japigia 1 – Verga”, scuola capofila della rete regionale Robocup Junior Academy per la Puglia.

A illustrare i dettagli dell’appuntamento, alla presenza del sindaco Antonio Decaro e dell’assessore alle Politiche educative Paola Romano, è stata Patrizia Rossini, dirigente scolastica della scuola capofila. All’incontro hanno partecipato anche Giuseppina Lotito, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Bari e Paolo Lino, docente del Politecnico di Bari.

Di seguito gli appuntamenti previsti nella due giorni:

Giovedì 9 marzo

ore 16.30

Auditorium plesso Verga

Tavola rotonda “La robotica educativa: finalità e risultati”

Venerdì 10 marzo

ore 9

competizioni regionali plesso Verga

Ogni scuola può partecipare alle seguenti competizioni:

OnStage Preliminary (9-19 anni) valevole per qualificazione alle gare nazionali;

OnStage Advanced (13-19 anni) valevole per qualificazione alle gare nazionali;

OnStage First Steps (5-9 anni) valevole per qualificazione alle gare nazionali;

Rescue Line (fino a 19 anni) valevole per qualificazione alle gare nazionali;

Rescue Line Entry (fino a 14 anni) valevole per qualificazione alle gare nazionali;

Durante le gare, si svolgerà la manifestazione non competitiva Robottando, la cui partecipazione è aperta ad alunni di tutte le età, compresi i bambini di scuola dell’infanzia. “Riprendiamo dopo tre anni di fermo – commenta Patrizia Rossini – ed è un momento molto importante per noi perché avremo tante squadre nella nostra scuola, per prepararci al meglio per le gare nazionali.”

“Sono diversi anni che sosteniamo questa iniziativa in cui crediamo fortemente – le parole dell’assessora Paola Romano – perchè da un lato migliora le competenze degli alunni, dall’altro permette loro di socializzare e, perchè no, di aggiudicarsi anche dei premi a livello nazionale.”

