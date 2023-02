Maria Morisco dice sì ad una coalizione formata da sette liste civiche e scende in campo come candidata sindaco al Comune di Valenzano. Maria Morisco è stata vicesindaco nella prima amministrazione comunale targata Romanazzi, dirigente scolastico, valenzanese Doc da sempre legata al territorio e impegnata nell’ambito dell’istruzione e della cultura come sinonimo di inclusione, innovazione e socialità.

“Hanno riposto fiducia nella mia persona – dice – proponendomi di assumere la carica di candidato sindaco per rappresentare una coalizione composta da sette liste. La proposta ha trovato la mia piena disponibilità, onorata di poter concorrere nelle imminenti elezioni, come primo cittadino di Valenzano e di poter contribuire alla crescita del nostro paese”.

“La mia candidatura – continua – nasce dal personale desiderio di contribuire, con la mia professionalità ed esperienza nella pubblica amministrazione, alla rinascita di un paese oggi alla deriva. Negli ultimi anni, Valenzano vive una desertificazione sotto diversi aspetti. Da un ambiente territoriale paesaggistico completamente trascurato all’assenza assoluta di iniziative socioculturali, alla carenza di gestione di opere pubbliche, la decrescita delle opere di ristrutturazione e di nuova edificazione, il mancato sostegno alle famiglie. A venir meno è l’attenzione ai valori che da sempre sono innati nella nostra cittadinanza. Il nostro è un progetto ambizioso, di crescita, l’obiettivo è una effettiva risalita del paese a livello sociale, economico, culturale e territoriale. Per poter realizzare un programma di rinascita e di ricostruzione – prosegue Morisco – è fondamentale il supporto attivo di una squadra di persone competenti che deve condividere gli stessi obiettivi fattibili e confluenti in un programma da presentare alla cittadinanza. È naturale che, in una così grande coalizione, ci siano diversi interlocutori portatori di diversi ideali. Il ruolo del futuro sindaco, pertanto, sarà quello di saper mediare e di portare il risultato a vantaggio della comunità di cui è il legittimo rappresentante. In campagna elettorale ci prefiggiamo di illustrare il programma condiviso da tutte le liste civiche con obiettivi concreti e con la volontà di essere credibili più con le azioni che con le parole. La correttezza e la trasparenza saranno i presupposti alla di una linea comune di comportamento”.

Morisco è pronta a mettersi in gioco: “Se i cittadini vorranno concordarmi la loro fiducia, i provvedimenti, i più urgenti saranno relativi alla riorganizzazione dell’organico del personale, nonché all’acquisizione di un codice deontologico che assicuri la legittimità degli atti della gestione amministrativa”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.