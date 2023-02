“Credo che questa sarà comunque una bella giornata di partecipazione. Ricordo a tutti che siamo l’unico partito a coinvolgere il Paese tutto nella scelta dei propri gruppi dirigenti. Proprio perché crediamo che un partito che si chiama Democratico non deve mai avere paura della partecipazione dei cittadini alle proprie scelte”. Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, dopo aver votato alle primarie del Pd. Lo riporta l’Ansa.

“Da domani – ha aggiunto – spero ci sarà un nuovo segretario che avvierà una nuova stagione politica per il centro sinistra del Paese. Io, come tutti sapete, ho votato e sostenuto Stefano Bonaccini sin dalle prime ore. A lui mi lega un’antica amicizia e abbiamo la stessa visione della politica che fa atti concreti per cambiare le condizioni di vita della gente”

