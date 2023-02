In merito all’articolo pubblicato su Borderline24 l’Associazione AndiamoinOrdine, associazione di categoria odontoiatrica presieduta dal dottor Nunzio Cirulli, invia la seguente replica.

“E’ doveroso porsi alcune domande sul perché i pazienti decidano di spostarsi dal Bel Paese per curarsi e su cosa debba essere valutato nel prendere una decisione così importante. Non a caso recentemente l’Ambasciata italiana a Tirana ha invitato con una nota sul proprio sito gli Italiani alla prudenza specificando che “Non sempre le offerte proposte sono valide e corrispondono a standard di qualità soddisfacenti” viene consigliata “l’opportunità di stipulare un’assicurazione medica che vi copra in caso di incidente o infortunio durante la vostra permanenza in Albania, garantendo in particolare il rimpatrio sanitario in Italia”.

“In Italia il sistema giudiziario tutela il paziente obbligando ogni professionista ad una Assicurazione di Responsabilità professionale. Nel nostro paese sono obbligatori gli aggiornamenti medici e gli ordini professionali vigilano attentamente al fine di tutelare la salute dei pazienti. Dopo il drammatico periodo pandemico occorre però chiedersi se il modello di medicina odontoiatrica che vogliamo è quello dei viaggi della speranza, quello della protesi in 1 giorno o desideriamo altro”.

“Purtroppo noi pugliesi siamo abituati ai viaggi della speranza per la cura di patologie complesse, ma nell’articolo in questione si sponsorizzano questi viaggi basandosi su una motivazione economica, ma non solo. In generale il costo della vita nei paesi dell’Europa dell’Est è meno caro rispetto all’Italia, come è meno caro il costo del personale dipendente ed è minore sia la tassazione diretta che indiretta”.

“Inoltre i materiali usati (impianti dentali e protesi odontotecniche) costano meno perché non necessaria la certificazione CE e di qualità. Scegliere di curarsi all’estero comporta inoltre il pagamento in contanti in un’unica soluzione e senza una ricevuta sanitaria che si possa dedurre fiscalmente nel nostro paese. Nell’articolo si specifica che le cure dentali all’estero sono rapide e questo potrebbe sembrare un ulteriore vantaggio, ma quando si tratta di cure mediche non sempre ci sono le condizioni necessarie per eseguirle in un’unica seduta. Specie se si parla di impianti post-estrattivi immediati e protesi dentali a carico immediato sarebbe auspicabile monitorare alcuni mesi gli esiti post chirurgici prima di procedere con le protesi per ridurre i rischi di complicazioni, ma anche gravi infezioni che farebbero fallire il trattamento odontoiatrico”.

“In Sanità non funziona il binomio “Velocità – qualità”. Pur capendo che la crisi economica e gli spostamenti più semplici rispetto a tanti anni abbiano fatto crescere fortemente la richiesta di andare all’estero a curarsi i denti, ma quello di cui non abbiamo certo bisogno è la disinformazione. Non vogliamo dire che all’estero non ci siano dentisti capaci ma che ci sono alcuni “professionisti” senza scrupoli che mettono delle offerte, a prezzi estremamente bassi, che non tutelano la salute della bocca del paziente e che possono provocare danni anche molto gravi. Come per la medicina anche la Odontoiatria dobbiamo sperare e fare di tutto perchè sia radicata al territorio e con la massima fiducia nel medico odontoiatra. Un approccio più olistico, in cui armonizzare tutte le competenze mediche (medico di base, pediatra otorino, fisiatra, osteopata, logopedista…) si può verificare solo se si collabora nella stessa realtà territoriale e con competenze di livello alto.

Per un Odontoiatra con formazione etica il paziente è sempre al centro, non solo una settimana nella vita. La qualità delle prestazioni professionali mediche dipende principalmente dalla capacità dell’operatore e dalla sua formazione specifica.

Su questo il Dr. Nunzio Cirulli è estremamente chiaro, l’Odontoiatria deve riacquisire il ruolo di disciplina medica​ in virtù del giuramento ippocratico, e non si deve far condizionare da​ logiche puramente commerciali. In questa direzione speriamo che vada anche l’azione di questo Governo prevedendo un Bonus cure odontoiatriche per le fasce più deboli ed aumentando la deducibilità delle spese odontoiatriche sostenute dai pazienti di modo da non doversi recare all’estero per la cura dei propri denti.

La risposta del direttore di Borderline24: “Dott. Nunzio Cirulli, la ringraziamo del suo intervento che abbiamo riportato quasi integralmente. Abbiamo omesso e lo diciamo pubblicamente la parte in cui ci accusa di aver sponsorizzato delle cliniche. Noi abbiamo parlato di un fenomeno, non indicando alcuna clinica a nessuno. Anche a chi in privato ce lo ha chiesto ( e sono stati in molti). Abbiamo quindi solo raccolto testimonianze. Le dirò di più, abbiamo chiesto anche una replica all’Andi e ci fa piacere anche che sia arrivata la vostra, importante per aprire un dibattito sulla questione”.

