Nuova allerta meteo della Protezione civile in Puglia. Dalle 8 del 25 febbraio e per le successive 24/36 ore sono previsti forti venti e mareggiate sulla Puglia centro meridionale. In particolare l’allerta gialla riguarda la Puglia centrale Adriatica e il Salento.

