Domenica 26 febbraio al teatro Anchecinema di Bari si terrà lo spettacolo musicale “Citte Citte a fa la iose”, di Quadraccio&Baribanda, durante il quale saranno proposti i brani dell’omonimo progetto realizzato da Tony Quadrello e dal maestro Luigi Patruno, patrocinato dal Comune di Bari, dalla Regione Puglia, che valorizza il dialetto barese come forma importante di tradizione e identificazione di una popolazione.

Durante l’evento prodotto dall’associazione Icarus e da Anchecinema, saranno proposti i 10 brani che compongono lavoro discografico. Dal singolo di lancio “Sanda Necole va pe mar”, passando per il remake di e “Balletto barese” (Cuss addò stam) e “Vecchia Bari”, che contengono il cameo di Gianni Ciardo, per giungere a “U blues di Tonin” le canzoni sono tutte pregnanti di baresità e di un linguaggio contente in esso la storia di un popolo. “Citte citte a fa la iose”, infatti, è una tipica frase rivolta ai ragazzi e alle ragazze che giocavano per strada. “Le tradizioni della nostra città – spiega Tony Quadrello – sono al centro del progetto. Durante lo spettacolo che segue lo spirito di questo progetto proponiamo sia le canzone del cd che altre edite, già consolidate nel folklore popolare, riproposte con il nostro stile”.

E sul palco oltre a Tony Quadrello e ai suoi musicisti (Leonardo Torres al piano, Michele Errico alle chitarre, Beppe Sequestro al basso, Lorenzo Cellamare alla batteria, Graziana Campanella e Joscelyne Kankyinda in voce) si alterneranno anche volti noti dello spettacolo locale, tra i quali Michele Salomone, che ha partecipato alla realizzazione del cd, Andrea e Luca di Sii felice sei a Bari. La serata, diretta dal regista Antonio Palumbo, che ha firmato i video realizzati inerenti al progetto, sarà presentata dalla speaker radiofonica Stefania Losito, insieme a Max Boccasile e sarà anticipata dalla mostra pittorica dell’artista Mauro Picinni Leopardi in arte Quetzal. “Lo spettacolo è strutturato in vari momenti e Stefania sarà il trait d’union. Con i suoi interventi proporremo una parentesi di racconto che differenzierà questo spettacolo da un concerto canonico. Di particolare rilevanza, poi, sarà una parentesi legata al sociale”. Sempre seguendo lo spirito che contraddistingue “Citte Citte a fa la iose”, sin dalla sua creazione, avrà anche un ruolo benefico perché durante la serata si terrà una raccolta fondi a favore dell’Aps Marcobaleno per la realizzazione di un orto botanico solidale per i ragazzi in difficoltà.

