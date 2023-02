Centro Ricerche di Storia e Arte Bitonto e associazione musicale culturale Davide Delle Cese celebrano il maestro Pasquale La Rotella a 60 anni dalla morte. Il 26 febbraio alle 19.30, nella chiesa di San Francesco da Paola a Bitonto, si terrà “Pasquale La Rotella e il suo tempo“. Un evento inizialmente previsto il 5 febbraio, ma rimandato. Ad esibirsi sarà l’Orchestra Sinfonica di Fiati “Davide Delle Cese“, diretta dal maestro Vito Vittorio Desantis. In voce il mezzosoprano Teresa Tassiello. Saranno eseguite musiche del compositore bitontino, ma anche brani dal repertorio di Carelli, Verdi, Delle Cese, Panisco, Bizet, Mascagni e Puccini.

L’evento, a lungo atteso, intende aggiungere nuova luce sulla vita e la produzione del compositore bitontino Pasquale La Rotella, scomparso nel 1963, che fu direttore del conservatorio di Bari per 18 anni, dal 1933 al 1950. E, infatti, dopo i saluti del sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, ad introdurre la serata sarà Maria Grazia Melucci, docente al Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari.

Interverrà Marino Pagano, presidente del Centro Ricerche, a cui si deve l’ideazione e l’organizzazione dell’iniziativa in collaborazione proprio con il sodalizio musicale e con il parroco, don Francesco Spierto. Pasquale La Rotella compose cinque opere tra i primissimi anni del ‘900 e il secondo dopoguerra: Ivan (del 1900, messa in scena al Teatro Piccinni di Bari), Dea (del 1903, poi rappresentata al Teatro Petruzzelli di Bari), Fasma (del 1908, poi messa in scena a Milano), Corsaresca ed infine Manuela, rappresentata all’Opera di Nizza, in Francia, nel 1948.

