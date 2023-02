Tematiche forti e quanto mai attuali continuano a caratterizzare la rassegna “Caffè filosofici” (Fare Filosofia a Teatro) organizzata in collaborazione con la Società Filosofica Italiana. Dopo ‘Cittadinanza e impegno’ e ‘Storia e violenza’, domani, domenica 26 febbraio alle 18, alla Biblioteca Rendella di Monopoli, il filosofo barese Valerio Bernardi sarà protagonista dell’incontro sul tema ‘Verità e menzogna’.

Bernardi, docente di storia e filosofia nei licei e docente a contratto presso l’Università degli Studi della Basilicata per le discipline demoantropologiche, si è laureato in filosofia nel 1986 presso l’Università degli Studi di Bari con una tesi sulla filosofia di Heidegger e la teologia protestante, da cui è stato tratto uno studio pubblicato nel 1992. Redattore di Comunicazione Filosofica e di Archivio di Antropologia fa parte del comitato editoriale delle edizioni GBU. Membro del Direttivo SFI di Bari ha collaborato in diversi progetti europei con Euroclio per l’elaborazione di guide e attività didattiche, alcune delle quali pubblicate sul sito Historiana. Bernardi in questo terzo appuntamento dei Caffè filosofici si soffermerà su ‘Verità e menzogna’, due termini che si rincorrono nel pensiero occidentale, sin dalle sue origini.

Già i primi filosofi parlavano di illusioni e inganni e di ricerca della Verità. Il dibattito riprese vigore poi nell’Illuminismo dove coinvolse alcuni dei maggiori esponenti tra cui Benjamin Constant tra i più importanti del pensiero liberale moderno. Oggi più che mai è ritornato di attualità quando si cerca di smascherare le post-verità. Il caso Emanuela Orlandi, sulla tragica scomparsa della cittadina vaticana che sconvolse l’opinione pubblica nel 1983, è un esempio di come le Verità e le post-Verità non sono solo un fenomeno dei nostri giorni, ma lo sono stati per tutto il percorso della contemporaneità. L’incontro alla Biblioteca Rendella cercherà proprio di discutere di questi aspetti.

Gli appuntamenti con i Caffè filosofici, gratuiti e ad ingresso libero, rientrano nella stagione 2022/2023 del teatro Mariella di Monopoli Facciamo memoria e nel progetto più ampio Visioni d’insieme realizzato con la collaborazione di tre realtà del territorio, l’associazione Ubuntu non solo teatro aps, APAD e Allegra brigata. L’evento ‘Verità e menzogna’ anticipa lo spettacolo ‘La cittadina vaticana. Emanuela Orlandi’ in cui la protagonista, Barbara Grilli, porta in scena una delle trame più intricate del nostro Paese, in programma venerdì 10 marzo, alle 21.00, al teatro Mariella.

ll prossimo e ultimo appuntamento invece con i Caffè filosofici è domenica 26 marzo, sempre alle 18.00 alla Biblioteca Rendella sul tema ‘Il potere sui corpi’ con Alberto Maiale.

