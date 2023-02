Tom Cruise è atterrato con il suo jet privato a Bari tra il 26 e il 27 febbraio. La star avrebbe scelto la Puglia per il suo prossimo film e sarebbe arrivato a Bari proprio per conoscere eventuali location. Bocche cucite sull’itinerario della star statunitense, ma non si esclude anche che il suo viaggio possa interessare la Basilicata, in particolare Matera. L’attore ha soggiornato in un albergo della città di Bari. (foto facebook)

