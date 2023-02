Tom Cruise è stato paparazzato questa mattina, 28 febbraio, all’aeroporto di Bari. L’attore è in Puglia da domenica 27 febbraio per scegliere le location per il nuovo film di Mission Impossible. Questa mattina è partito da Bari per raggiungere delle navi per girare alcune scene in mare. Per due notti l’attore ha alloggiato all’hotel delle Nazioni, riservando un intero piano con cuoca al seguito.

