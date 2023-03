“Una città che abbatte la sua storia è una città senza memoria, per chi la vive e per chi la visita”. Sono le parole di Mimmo Mastronardi, presidente dell’ordine degli architetti PPC della provincia di Bari in seguito alla notizia dell’abbattimento del palazzo de La Gazzetta del Mezzogiorno, situata in via Scipione l’Africano. Al suo posto, potrebbe nascere un complesso residenziale.

Un allarme che si unisce al grido di tanti altri esperti del settore che chiedono in particolare di “fermare la distruzione dell’architettura moderna barese”. L’intento, in particolare, è quello di fare il possibile affinché la demolizione non avvenga in quanto, se ciò accadesse, sottolinea Mastronardi “sarebbe in assoluto dispregio delle finalità della legge regionale 14/2008 che titola Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio”.

La legge, ha voluto specificare ancora l’architetto “è stata dimenticata dal Comune di Bari e da tutti i comuni pugliesi che non l’hanno mai applicata, eppure quella norma all’articolo 12 su “Tutela e valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea”, prevede che i Comuni, entro dodici mesi dall’approvazione della norma, redigano un elenco di edifici di architettura moderna e contemporanea di significativa testimonianza storica. Invece tutto è annegato nel silenzio più assoluto. Come più volte denunciato dall’Ordine degli Architetti di Bari con l’annuncio della demolizione del palazzo della Gazzetta, prestigiosa opera dell’Architetto Onofrio Mangini, la storia purtroppo si ripete. Questa volta grazie anche al silenzio del Comune” – ha evidenziato rivolgendo poi il suo appello alla cittadinanza.

“Ricordo – ha aggiunto ancora – che quello della Gazzetta è solo l’ultimo episodio dopo la distruzione dello splendido Palazzo che dominava piazza Aldo Moro di Saverio Dioguardi dell’82 di Villa Logroscino progettata dallo studio Chiaia-Napolitano e Villa Bianca progettata da Onofrio Mangini, sempre in via Scipione l’Africano. Abbiamo assistito all’abbattimento della torrefazione Saicaf in via Amendola disegnata da Dino Pezzuto, della clinica Villa del Sole di Saverio Dioguardi demolita a causa del famigerato piano casa”. Un elenco lunghissimo di demolizioni e profonde manomissioni a cui l’Ordine si è opposto come nel caso recente dell’ex CTO, realizzato dal grande maestro italiano Giuseppe Samonà tra il 1948 e il 1953″ – ha evidenziato.

Solo un anno fa, Mastronardi, aveva chiesto al sindaco di Bari, Antonio Decaro, di essere ricevuto per esporre le istanze sia a nome della categoria, sia a nome della città. “Se fossi stato ricevuto – ha detto infine – gli avrei ricordato come le opere di architettura moderna e contemporanea facciano parte del palinsesto urbano al pari delle bellezze monumentali e dei luoghi simbolo”. Adesso l’invito è rivolto a tutte le forze culturali e accademiche del territorio provinciale, l’intento, nello specifico, è quello di organizzare una mobilitazione affinché il Comune, con il supporto della Regione, applichi la norma regionale al fine di tutelare le opere “più significative di Architettura moderna e contemporanea”

“È inapplicata da 15 anni – ha detto ancora Mastronardi – come tutelare le opere? Nell’unico modo possibile come previsto dalla legge regionale, ovvero che il consiglio comunale adotti una variante al piano urbanistico per mettere in salvo l’elenco delle costruzioni del 900 barese, prima che del recente passato architettonico di Bari non resti più nulla” – ha concluso.

Foto Google Maps

