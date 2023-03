Anche quest’anno il consiglio del Municipio2, ha approvato l’iniziativa “Il commercio si veste di donna”, promossa dalla commissione cultura e sport su proposta dell’associazione culturale WeAreInBari, ideata da Alessandro Bavaro, Antonella Candeloro e Piero Meli

ll progetto di WeAreInBari è caratterizzato da una serie di eventi culturali, quali reading, esposizioni fotografiche, presentazione di libri, posti in essere all’interno degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa. È stata realizzata una vera e propria rete tra commercianti e artisti che insieme hanno contribuito a realizzare un fitto calendario di eventi, gratuiti per i cittadini, per tutta la settimana dal 6 al 12 marzo, per celebrare la giornata internazionale della donna e rappresentarne, fuori da ogni retorica, le conquiste sociali che si sono registrate nel corso della storia.

“Insieme ai consiglieri della commissione che presiedo – spiega Alessandra Abbatescianni, presidente della commissione cultura – Giuseppe Rella, Loredana Battista, Vito Santeramo e Saverio Scannicchio, abbiamo accolto con entusiasmo il programma che l’associazione WeAreInBari ha proposto al Municipio 2 per celebrare la giornata internazionale della donna. È un tema su cui ci stiamo impegnando tanto e rispetto al quale il nostro Consiglio municipale ha mostrato sin dal suo insediamento grande attenzione e sensibilità”.

Alessandro Bavaro, presidente dell’APS WeAreInBari. “Dopo il grande successo dello scorso anno con Antonella Candeloro e Piero Meli abbiamo deciso di di promuovere un’iniziativa che potesse coinvolgere il maggior numero possibile di esercizi commerciali. Tutti i membri dell’associazione hanno fornito il loro entusiasmo e il loro contributo per la creazione di un calendario di eventi completo e, ci auguriamo, stimolante per i cittadini”.

___________________________________________________

Professionisti coinvolti: Poetesse: Letizia Cobaltini, Roberta Monaco, Luisa Varesano Musicista: Vincenzo Antonicelli Scrittori: Chiara Cannito e Carmela Minenna, Antonella De Biasi, Cinzia Cognetti, Marida Piepoli, Margherita Lomangino, Maria Daniela Pierri, Patrizia Laquale, Piero Meli, Tinta Valentini, Fotografi: Francesco Armenise, Giovanni Attolico, Vincenzo Carito, Celestina Carofiglio, Alessandro Centrelli, Massimiliano Centrone, Alessandro Bavaro, Lucia Corsaro, Maddalena Cometa, Rossana Lambo, Simona Lasciarrea, Eustacchio Montemurno, Daniela Quintavalle, Cinzia Petitti, Rossella Sangiorgio, Marina Vallino, Francesco Ventrella, Viviana Quaranta, Isa De Santis, Dina Peragine, Giuseppe Lorusso, Piero Meli, Regina Girone, Antonella Candeloro, Michele Petrelli. Sceneggiatrice: Vanessa Picciarelli Biologia Nutrizionista: Antonella Candeloro Programma: Lunedì 6 marzo ore 18.00 – Vernissage inaugurale; a seguire 18.30 reading di poesia “Versi a tre” con Letizia Cobaltini, Roberta Monaco, Luisa Varesano. Presenta Cinzia Cognetti. Commento musicale del maestro Vincenzo Antonicelli. Nino Armenise calzature Viale Papa Giovanni XXIII, 227 Martedì 7 marzo ore 18.00 – presentazione del libro “Piccole Storie di Grandi Donne tra Bari e Bitonto” (Secop Edizioni) con Chiara Cannito e Carmela Minenna. Libreria Quintiliano Via Arcidiacono Giovanni, 9 Martedì 7 marzo ore 19.30 – reading fotografico “istantanee sospese” a cura delle fotografe dell’associazione #WeAreInBari; shooting fotografico all’interno e all’esterno dell’esercizio commerciale. Cartolibreria Quintiliano Viale Papa Pio XII, 44 Mercoledì 8 marzo ore 18.30 – incontro “Nutrizione e Donna” con la biologa nutrizionista dott.ssa Antonella Candeloro a seguire presentazione dell’antologia di racconti “Lu Lauru” (L’Erudita) con Antonella De Biasi, Cinzia Cognetti, Marida Piepoli, Margherita Lomangino, Maria Daniela Pierri, Patrizia Laquale. Open Cafè Viale Papa Giovanni XXIII, 38 Giovedì 9 marzo ore 18.30 – presentazione del libro “Edere: Amiche. Amanti. Donne” (Lulù che fa storie) con Tinta Valentini e Flora Ruggieri. Dino Rivoli Parrucchiere Viale Papa Pio XII Venerdì 10 marzo ore 19.00 – presentazione del libro “AmoreAmaro” (Secop Edizioni) con Piero Meli. Accompagnamento musicale a cura del maestro Vincenzo Antonicelli. Bar Moderno Viale Papa Pio XII

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.