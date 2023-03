“Ultimamente ho girato molto per le campagne della nostra città e su alcune strade provinciali ed il quadro è davvero desolante! Nonostante i continui interventi e verbali della polizia locale, il fenomeno dello sciacallaggio della spazzatura non accenna a diminuire”. La denuncia è del presidente del Consiglio comunale di Bari, Michelangelo Cavone.

“Questo è ciò che ho trovato nel parco regionale di Lama Balice. Dovrebbe essere una riserva naturale, ma in realtà è una discarica a cielo aperto, dove si abbandona di tutto – continua – Ognuno deve fare la sua parte. Per questo motivo ho chiesto un tavolo tecnico con gli uffici competenti del Comune e della Città metropolitana. Abbiamo bisogno di un piano straordinario per contrastare un fenomeno ormai incontrollato”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.