Il “Little lab ” di Ilaria a Santo Spirito che tanto aveva fatto parlare chiude dopo cinque mesi. Ad annunciarlo è la stessa Ilaria, che sfornava dolci e prodotti salati dalla finestra di casa. Per questo era stata ribattezza “La ragazza della finestra”.

“Mi dispiace dirvi che la ragazza della finestra ha dovuto prendere una decisione, non molto facile , ma l’ha dovuta prendere . Sono stati 5 mesi di vittorie e di soddisfazioni, ma anche di rinunce , di notti insonni e di scadenze” .

“La mia tipologia di attività ha tanti lati positivi ma è fatta di restrizioni (giuste nei confronti dei miei colleghi ristoratori e pasticceri ) .. queste restrizioni in questo paese segnano un grande limite . Lo Stato, nonostante questi limiti, non fa sconti. E al termine di questi 5 mesi ,senza forze ,ma con più coraggio di prima, annuncio la chiusura di Little Lab .Naturalmente gli ordini presi in carico verranno portati a termine con la stessa passione e professionalità che ha caratterizzato il mio Lab in questi mesi “.

“Ci tenevo a ringraziare voi tutti perché mi avete riempito il cuore con i vostri messaggi , vorrei ringraziare i miei genitori.. senza di loro non avrei mai potuto vivere questa meravigliosa esperienza. Vorrei ringraziare la mia famiglia al completo e il mio ragazzo per il supporto che mi hanno dato fino ad oggi e che spero mi continueranno a dare “. (Foto facebook)

