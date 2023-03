Le bollette del gas registrano un sensibile calo a febbraio, con le tariffe che scendono del 13% rispetto a gennaio.

Secondo quanto calcola il Codacons, con le nuove tariffe la bolletta media del gas sul mercato tutelato si attesterà sui 1.210 euro annui, con un risparmio di circa 181 euro a famiglia rispetto alle tariffe in vigore a gennaio. Se si guarda al 2022, quando la bolletta media è stata pari a 1.866 euro a nucleo, la minore spesa per il gas sarà di circa 656 euro a famiglia.

“Anche le tariffe dell’energia elettrica per il secondo trimestre del 2023 registreranno una diminuzione in virtù della discesa dei prezzi sui mercati internazionali, ma sulle bollette di luce e gas degli italiani incombe l’incognita degli oneri di sistema – avverte il presidente Carlo Rienzi – Il prossimo 31 marzo infatti scadrà l’azzeramento degli oneri deciso dal Governo, una misura che se non sarà prorogata farà salire già da aprire le bollette degli italiani, vanificando i tagli delle tariffe dell’ultimo periodo”.

