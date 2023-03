Alla fine, la voglia di passare una giornata simile a quella vissuta da un turista, ha prevalso su un tempo inizialmente poco clemente ma che poi ha premiato la tenacia delle diverse strutture extra-ricettive con un sole splendente; una cinquantina di persone in tutto, infatti, si sono presentate all’appuntamento di domenica 5 marzo per partecipare all’Educational Tour organizzato da Confguide, Federazione delle Guide e Accompagnatori Turistici, con la partecipazione del media partner BariExperience.com.

Il tour, la cui mission è stata quella di condividere un ‘galateo culturale’ per rendere b&b, case vacanza e affittacamere veri e propri ‘ambasciatori della terra di Bari‘, è partito dall’infopoint turistico di piazza del Ferrarese e si è concretizzato con un percorso turistico tra le vie del centro storico di Bari, con radioguide a portata di mano, ed un itinerario che ha previsto diverse soste nei luoghi storici della città vecchia: Basilica di San Nicola, Cattedrale di San Sabino, Largo Albicocca, Strada Arco Basso, sono solo alcuni dei luoghi che i titolari di diverse strutture dell’extra-alberghiero hanno vissuto con grande partecipazione ed entusiasmo, complice anche la professionalità ed il coinvolgimento della guida turistica, dott.ssa Lella Colacicco, di Confguide Confcommercio di Bari.

“Numerosa è stata la partecipazione dei proprietari che hanno apprezzato questa iniziativa realizzata per la prima volta nel Comune di Bari. Abbiamo pensato – dichiara il presidente Confguide-Confcommercio Pietro Palermo – che, quindi, fosse importante creare questi tour di approfondimento dell’offerta turistica che Bari offre a chi viene a visitare la nostra città ed abbiamo constatato che i proprietari delle strutture hanno risposto in modo entusiasta all’iniziativa. Solo se riusciamo a fare rete con tutte le parti in causa nel settore turistico ricettivo possiamo essere certi di offrire un’offerta di livello adeguato alle aspettative dei turisti”.

“Oltre all’entusiasmo per questa iniziativa, abbiamo percepito da parte delle strutture un grande bisogno di fare rete per offrire al turista idee, consigli e suggerimenti utili ad arricchire l’esperienza dei loro ospiti – ha commentato Ivan Giuliani, fondatore di BariExperience.com e Consigliere direttivo di Confcommercio Giovani Bari – Alcuni proprietari hanno espresso la necessità di destagionalizzare l’attenzione sul nostro territorio per non rendere vani sacrifici e investimenti. Trovandoci in perfetta sintonia con queste strutture, la cui loro presenza sul territorio è fondamentale per rispondere ad una domanda sempre più crescente, avvieremo interessanti sinergie per accrescere il loro valore e l’attrazione verso il territorio stesso”.

