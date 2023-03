Questa mattina gli assessori ai Lavori pubblici e allo Sport, Giuseppe Galasso e Pietro Petruzzelli, accompagnati dalla presidente del Municipio IV Grazia Albergo e da alcuni consiglieri comunali e municipali, hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere avviato qualche giorno fa per la riqualificazione dell’impianto sportivo e ricreativo “Leo Dell’Acqua”, che si estende per circa 10mila metri quadri a ridosso del centro storico di Carbonara. Allo stato attuale sono già state demolite le tramezzature dell’edificio destinato agli spogliatoi, che nel corso dell’intervento saranno ridimensionati in base alle previsioni dell’attuale normativa in materia.

Il progetto, come noto, prevede la realizzazione di un campo da calcio a 7 in erba sintetica in sostituzione del vecchio campo a 11, una superficie attrezzata per la pallacanestro e la pallavolo e un campo da bocce, un’area giochi per bambini e una ludico-ricreativa per sport a corpo libero, oltre che uno spazio per praticare il ping pong. A completamento dell’opera saranno costruite una piccola tribuna da 99 posti per gli spettatori e la copertura per il campo da bocce.

L’intervento sarà completato da un’azione di greening urbano eseguita in parallelo con i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo attraverso la piantumazione di alberi ad alto fusto, arbusti e sistemazioni a prato, la realizzazione di percorsi pedonali e l’installazione di arredi – panchine e cestini portarifiuti. Inoltre è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione al servizio della struttura sportiva e della viabilità circostante, nonché di un impianto di irrigazione per la manutenzione delle nuove aree verdi con il riutilizzo delle acque attraverso un sistema installato sui tetti degli edifici che insistono sull’area.

Infine, per migliorare l’accessibilità dell’area cui al momento si accede solo da via Donizetti e da via San Marco e III traversa Ugo Foscolo, strade strette bidirezionali e prive di marciapiedi, si procederà a una riorganizzazione generale della viabilità: sulle tre strade sarà istituito il senso unico, con ingresso da via Donizetti e uscita da via San Marco. Contestualmente saranno ricavati 32 nuovi posti auto utili ad alleviare la cronica carenza di parcheggi lamentata dai residenti, un posto di sosta breve per le operazioni di carico e scarico, 10 posti per le moto e 10 stalli per le bici.

L’impianto sarà caratterizzato da un’alta efficienza energetica, con pannelli fotovoltaici e un nuovo impianto di illuminazione a led. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 2 milioni e 330mila euro, di cui 700mila rivenienti dal bando Sport e periferie 2020 e i restanti da finanziamenti della SISUS. “Si tratta di un cantiere molto importante – ha commentato Giuseppe Galasso – perché ci consentirà di risolvere una serie di problemi, primo tra tutti quello di dotare il territorio di Carbonara e Ceglie di un impianto sportivo polifunzionale ma anche di offrire ai residenti spazi verdi, un’area ludica attrezzata per i più piccoli e una per lo sgambamento dei cani.

All’esterno della struttura completerà l’intervento il ridisegno della viabilità, con l’istituzione di nuovi sensi unici, e delle modalità di accesso e di uscita dall’impianto, con la contestuale realizzazione di nuovi posti auto. Considerato che i fondi della SISUS dovranno essere rendicontati entro la fine dell’anno, il cantiere procederà spedito per rispettare i tempi previsti”. “Mentre si lavora all’attesa riqualificazione di questo storico impianto – ha proseguito Pietro Petruzzelli -, stiamo ragionando su una possibile nuova allocazione del campo da calcio a undici. Siamo, infatti, in procinto di ottenere una stima del valore degli ex suoli Rai, che l’azienda intende dismettere, in modo tale da poter effettuare opportune valutazioni in merito. Un’ipotesi alternativa potrebbe essere invece quella di utilizzare l’area contigua alla scuola Manzoni-Lucarelli, opzioni entrambe valide considerando che distano poche centinaia di metri dal Dell’Acqua, e che quindi potrebbero soddisfare lo stesso bacino di utenza. Per rispondere alle esigenze manifestate dal territorio, in ogni caso, anche il campo a 11 che andremo a realizzare avrà una natura polifunzionale, in modo da poter essere utilizzato anche dagli amanti del baseball, in forte crescita, che da tempo chiedono di poter avere uno spazio dove giocare”.

“Questa è certamente una bella giornata – ha concluso Grazia Albergo -: finalmente i residenti potranno godere di uno spazio pubblico attrezzato, nel centro di Carbonara. Un importante luogo di socializzazione e aggregazione, uno spazio in cui poter praticare sport e trascorrere il tempo libero. Ringrazio gli assessori Galasso e Petruzzelli e i tecnici dell’IVOP per il raggiungimento di questo importante risultato”.

